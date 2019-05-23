اتهمت أمميا بالتجويع.. محكمة أوروبية تلزم المجر بإطعام طالبيْ لجوء

ألزمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة المجرية باستئناف تقديم الطعام لاثنين من طالبي اللجوء المسنين بعد توقف دام ثلاثة أيام.

وقال بيان للجنة هلسنكي المجرية لحقوق الإنسان -وهي منظمة حقوقية تقدم المساعدة القانونية لطالبي اللجوء- إن المحكمة الأوروبية نظرت في الحالة بناء على الطلب الذي قدمته اللجنة، وحكمت بتقديم الحكومة المجرية فورا الطعام للزوجين الأفغانيين (58 و63 عاما) المصابين بالسكري.

وأضاف البيان أن الحكومة بدأت بالفعل في تقديم الطعام للزوجين امتثالا للقرار.

وأوضح البيان أن الزوجين يعيشان في المخيم الذي أنشأته الحكومة المجرية على حدودها مع صربيا للمهاجرين الذين قدموا طلبات لجوء، وأنهما ينتظران البت في طلب لجوئهما.

وتساءل البيان "لماذا تنتظر الهيئة المعنية قرارا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتقدم الطعام لمن هم تحت مسؤوليتها؟"، مشيرا إلى أن تجويع البشر الموضوعين خلف القضبان الحديدية تعذيب وجريمة، وتجويع مرضى بالسكر جريمة أكبر.

وقال بيان للأمم المتحدة في 3 مايو/أيار الجاري إن المجر تحرم عمدا من الطعام المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم، والذين ينتظرون ترحيلهم.

وفي مواجهة تدفق اللاجئين شددت المجر الإجراءات الأمنية على حدودها، ومدت أسلاكا شائكة بينها وبين صربيا وكرواتيا، وأعلنت حالة الطوارئ في مناطق الحدود وزادت العقوبات على عبورها بشكل غير قانوني.

وصادق البرلمان على قانون ينص على وضع طالبي اللجوء الذين ينتظرون البت في طلباتهم بمخيمات على الحدود، بمن فيهم الأطفال، وعلى ترحيل المهاجرين غير النظامين الذين يتم ضبطهم في أي مكان بالبلاد.

وتتهم منظمات المجتمع المدني قوات الأمن المجرية باستخدام العنف ضد المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون دخول البلاد، وإعادتهم إلى صربيا.