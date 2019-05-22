 بسبب تحقيق عن شركة مملوكة للمخابرات.. منع طباعة صحيفة حزبية في مصر
البث الحي
عـاجـل: قائد الجيش الإيراني: للسعودية دور في الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد مؤخرا
ابحث

بسبب تحقيق عن شركة مملوكة للمخابرات.. منع طباعة صحيفة حزبية في مصر

مطابع الأهرام رفضت طباعة عدد لصحيفة الأهالي بسبب تحقيق عن شركة مملوكة للمخابرات (الصحافة المصرية)
مطابع الأهرام رفضت طباعة عدد لصحيفة الأهالي بسبب تحقيق عن شركة مملوكة للمخابرات (الصحافة المصرية)

منعت مؤسسة الأهرام طباعة عدد اليوم الأربعاء من صحيفة الأهالي لسان حال حزب التجمع اليساري -وهو أقدم حزب سياسي معارض- بسبب تحقيق صحفي عن شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات.

وجاء في التحقيق الذي مُنعت بسببه الصحيفة، أن رئيسة الشركة ارتكبت مخالفات جسيمة، مستغلة نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على شركة مدينة بـ450 مليون جنيه (نحو 25 مليون دولار).

وترأس الشركة وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد زوجة رئيس البنك المركزي طارق عامر.

وتأسست إيجل كابيتال للاستثمارات المالية عام 2016، وهي غير مقيدة في البورصة المصرية، وتستهدف الاستحواذ على شركات كبرى في مجالات مختلفة، وإحدى الشركات التابعة للشركة هي شبكة إعلام المصريين المالكة لعدد من الفضائيات والإذاعات والصحف ومواقع الإنترنت.

وعلى رأس الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للشركة صحيفة اليوم السابع وجريدة صوت الأمة ومجلة عين ومجلة إيجيبت توداي باللغة الإنجليزية ومجلة بيزنس توداي ووكالة بريزنتيشن سبورت وشركة مصر للسينما وشركة سينرجي للإنتاج والإعلان وشركة أي فلاي وشركة بي أو دي المتخصصة في العلاقات العامة وشركة هاشتاج.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
باليوم العالمي للصحافة.. عشرات الانتهاكات وحجب مواقع إلكترونية في مصر
53 انتهاكا ضد الصحفيين خلال الاستفتاء على تعديل الدستور بمصر
الصحافة بمصر.. متاعب المهنة تغتال مهنة المتاعب
قانون الصحافة بمصر.. كل الطرق تؤدي إلى السجن
أهم الأخبار
المزيد من حريات
منظمة حقوقية: وقف المياه عن طرابلس جريمة حرب
نيويورك تايمز: وثائق جديدة تظهر انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان بسوريا
اتهام القاهرة بتجويع قاضيين بسبب رأيهما
الأسير أنس عواد.. أب مكلوم وحلم مؤجل