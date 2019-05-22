بسبب تحقيق عن شركة مملوكة للمخابرات.. منع طباعة صحيفة حزبية في مصر

منعت مؤسسة الأهرام طباعة عدد اليوم الأربعاء من صحيفة الأهالي لسان حال حزب التجمع اليساري -وهو أقدم حزب سياسي معارض- بسبب تحقيق صحفي عن شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات.

وجاء في التحقيق الذي مُنعت بسببه الصحيفة، أن رئيسة الشركة ارتكبت مخالفات جسيمة، مستغلة نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على شركة مدينة بـ450 مليون جنيه (نحو 25 مليون دولار).

وترأس الشركة وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد زوجة رئيس البنك المركزي طارق عامر.

وتأسست إيجل كابيتال للاستثمارات المالية عام 2016، وهي غير مقيدة في البورصة المصرية، وتستهدف الاستحواذ على شركات كبرى في مجالات مختلفة، وإحدى الشركات التابعة للشركة هي شبكة إعلام المصريين المالكة لعدد من الفضائيات والإذاعات والصحف ومواقع الإنترنت.

وعلى رأس الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للشركة صحيفة اليوم السابع وجريدة صوت الأمة ومجلة عين ومجلة إيجيبت توداي باللغة الإنجليزية ومجلة بيزنس توداي ووكالة بريزنتيشن سبورت وشركة مصر للسينما وشركة سينرجي للإنتاج والإعلان وشركة أي فلاي وشركة بي أو دي المتخصصة في العلاقات العامة وشركة هاشتاج.