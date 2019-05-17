صحيفة: شركات غربية متورطة بحملة الصين ضد المسلمين الإيغور

ذكر تقرير موسع لصحيفة وول ستريت جورنال أن شركات غربية -من ضمنها علامات تجارية رائجة في صناعة الملابس وشركات المواد الغذائية- متورطة في حملة الصين لاستيعاب سكانها المسلمين الإيغور بالقوة.

وتعد "أديداس أي جي" و"هينز آند مورتيتس أي بي" و"كرافت هاينز" و"كوكاكولا" و"غاب" من بين أبرز الشركات المنتشرة عبر منطقة شنغيانغ الإيغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين حيث يجبر سكانها بشكل روتيني على برامج التدريب التي تغذي العمال في مصانع المنطقة، وفقا للسكان المحليين والإشعارات الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية.

وأشار تقرير الصحيفة الأميركية إلى أن أحد مصانع الغزل الكبيرة في المنطقة، وهي شركة هوافو فاشون في مدينة أكسو، يقوم بتدريب عماله بالتعاون مع الحكومة بالقرب من الحدود مع قيرغيزستان.