اتهمتها بالتعذيب.. أمنستي تنتقد حكما "جائرا" بسجن لبنانيين بالإمارات

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قرار المحكمة الاتحادية في الإمارات أمس الأربعاء القاضي بسجن ثلاثة لبنانيين لفترات طويلة وتبرئة خمسة آخرين، وكلهم من الطائفة الشيعية.

ووصفت الحكم بأنه جاء في غياب الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة، وهو يجرد المحاكمة من أي مصداقية أو ثقة.

وقالت أمنستي إن سجن المتهمين انفراديا لأكثر من عام قد يرقى لمستوى التعذيب.

وأضافت أن على المحكمة التحقيق في ادعاءات أوردها المتهمون بانتزاع اعترافاتهم عن طريق التعذيب، وتبرئتهم في حال ثبوتها.

وأشارت إلى أن التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان في القضية يتعارض مع الصورة العالمية للدولة المنفتحة الشاملة التي تسعى الإمارات إلى ترويجها.

وكانت الإمارات قد احتجزت الأشخاص الثمانية الذين يعيشون ويعملون على أراضيها منذ 15 عاما بين ديسمبر/كانون الأول 2017 وفبراير/شباط 2018. وشملت التهم تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لهجمات داخل البلاد بناءً على أوامر من حزب الله.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن محكمة إماراتية قضت أمس الأربعاء بسجن ستة لبنانيين، أربعة منهم بالسجن المؤبد، بتهمة "تشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان".



وأضافت الوكالة أن المحكمة الاتحادية حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات على اثنين من المتهمين وبرأت خمسة آخرين.