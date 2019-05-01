اللجنة الوطنية تصدر تقريرها الـ14 عن حالة حقوق الإنسان بقطر

عماد مراد-الدوحة

ثمّن التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر الاتجاه المنفتح من قِبَل الحكومة القطرية على جميع التيارات والاتجاهات الفكرية في إطار حرية الرأي والتعبير.

وتحدث التقرير الرابع عشر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر الاثنين الماضي، عن تحديث المنظومة التشريعية لتطوير حرية الرأي والتعبير من خلال مشروع قانون تنظيم المطبوعات والنشر، غير أن التقرير عبّر عن الأسف لاستمرار ظهور السلطة بمظهر محتكر قرارات الترخيص والإلغاء والرقابة.

وتناول القسم الأول من التقرير -المنشور على الموقع الإلكتروني للجنة- التعليق على التطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان خلال 2018، ومنها انضمام قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى إصدار قانون بتنظيم اللجوء السياسي وقانون الإقامة الدائمة وقانون إلغاء مأذونية (تصريح) الخروج، واعتبر التقرير أن القوانين التي صدرت خلال العام الماضي أسهمت في الارتقاء بشكل كبير بحقوق الإنسان داخل قطر.

وطالب التقرير الدولة بضرورة اتخاذ مزيد من الإصلاحات السياسية والقانونية التي من شأنها تحقيق مزيد من الارتقاء بحالة حقوق الإنسان داخل قطر.

ودعا التقرير الذي تحدث عن حالة حقوق الإنسان في الدولة عام 2018، إلى إعادة النظر في بعض أحكام قانون الاجتماعات العامة والمسيرات، لما تشكله من تقييد لممارسة هذا الحق وهو ما يقتضي تعديل نصوصه، مطالبا بضرورة رعاية الحق في تكوين الجمعيات وحرية الانضمام لها.