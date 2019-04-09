الـ13 بالعام الجاري.. وفاة معتقل مصري جراء الإهمال الطبي

محمد سيف الدين-القاهرة

توفي فجر أمس داخل محبسه في مستشفى سجن ليمان طرة (جنوب القاهرة) المهندس أشرف محمد محمد قنديل (54 عاما) جراء الإهمال الطبي، وفق مصدر حقوقي.

وتعد وفاة قنديل الـ13 خلال العام الجاري جراء الإهمال الطبي في السجون المصرية، ليصل بذلك ﻋﺪﺩ المعتقلين ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻓﻮﺍ بسببه ﻣﻨﺬ ﺗﻮلي ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ 2013 إﻟﻰ 686 معتقلا، بحسب ما ﺑﻴن المصدر ذاته.

وقنديل المعتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2013، لديه من الأبناء خمسة، وكان يعاني من سرطان في الكبد، ولم يتمكن من تلقي العلاج أو إجراء الفحوص اللازمة خلال فترة اعتقاله، رغم موافقة قاضي التحقيقات على تحويله إلى مستشفى للأورام، وفق ما أوضح أحد أقاربه للجزيرة نت.

ويحاكم قنديل في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام قسم العرب" والمؤجلة لجلسة 28 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي أغسطس/آب 2015، حكم على قنديل و27 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، غير أن محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد) قضت بإلغائه وإعادة محاكمتهم من جديد.

ويواجه قنديل اتهامات باقتحام قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد (شمال شرق مصر)، في الفترة التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية (شرقي القاهرة) المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في 14 أغسطس/آب من عام 2013.