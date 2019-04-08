في ثلاثة أشهر.. 1638 مدنيا أمام محاكم عسكرية بمصر

محمد سيف الدين-القاهرة

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خلال الربع الأول من العام الجاري محاكمة 1638 مدنيا أمام القضاء العسكري المصري.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الاثنين عن حالة المسار الديمقراطي في مصر خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار من العام 2019.

وقال التقرير الذي أعدته مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية" التابعة للشبكة العربية، إنه من بين 53 محاكمة متداولة في أروقة المحاكم شهدها الربع الأول من العام الجاري، ست محاكمات عسكرية مثل فيها أمام القضاء العسكري 1638 مواطنا.

وأوضح أن الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية في مصر لم تتوقف، حيث تم رصد 39 انتهاكا خلال الربع الأول، كان أبرزها التحقيقات أمام النيابات التي سجلت 29 تحقيقا خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

كما لم تتوقف الاحتجاجات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث رصد التقرير 106 فعاليات احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية منها في المرتبة الأولى بعدد 54 فعالية، بينما تليها احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بـ41 فعالية احتجاجية.