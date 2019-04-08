السراج يبحث مع المدعي العسكري العام ملاحقة المهاجمين

بحث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج -بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي- مع المدعي العسكري العام فتحي سعد التابع لحكومة الوفاق الوطني محاسبة من وُصفوا بالخارجين على القانون والشرعية، وتقديمهم إلى القضاء وفق ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وقال المكتب إن الطرفين بحثا -خلال اللقاء الذي تزامن مع هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس- مساءلة كل من له علاقة بالاعتداء الذي تتعرض له عدد من المدن وتوثيق ما يقع من جرائم وانتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان، حسب تعبير المكتب الإعلامي.

وفي الأثناء، ندد حزب الجبهة الوطنية في ليبيا بما سماها المحاولة الانقلابية الثالثة لحفتر بمساندة قوى إقليمية ودولية لإعادة الحكم الفردي والعسكري.

ودعا الحزب في بيان المجلس الرئاسي إلى عدم الالتزام بأي اتفاقات مسبقة مع اللواء المتقاعد، وتطبيق قانون الإجراءات العسكرية في حقه ومعاونيه باعتبارهم مجرمي حرب.

وأضاف أن عدم إصدار إدانة صريحة من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يعتبر مؤشرا خطيرا على عدم وجود ضمانات لأي حل سياسي ترعاه البعثة في المستقبل.