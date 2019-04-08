بسبب القتال حول طرابلس.. الآلاف بين نازح ومحاصر

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن 2200 شخص نزحوا من ديارهم جراء الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة الليبية طرابلس. وحذر تقرير لها من تفاقم الوضع.

وقال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية إن كثيرا من المدنيين محاصرون ولا يستطيعون الوصول إلى خدمات الطوارئ.



وبحسب التقرير فإن "النشر السريع المتزايد للقوات يمكن أن يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان".

وأضاف أن وكالات الإغاثة على الأرض لديها ما يكفي من الإمدادات الطبية الطارئة لعلاج ما يصل إلى 210 آلاف شخص، والتعامل مع تسعمئة حالة إصابة لمدة ثلاثة أشهر.



وفي وقت سابق، أعلنت فرق الإسعاف والبعثة الأممية بليبيا أن المعارك تواصلت الأحد جنوب طرابلس، رغم دعوة الأمم المتحدة إلى "هدنة إنسانية" ساعتين من أجل السماح بإجلاء الجرحى والمدنيين.



وقال جان علم المتحدث باسم البعثة "لم تحصل هدنة. لكننا لا نزال نأمل بموقف إيجابي" من جانب المعسكرين.

وقد ارتفعت حصيلة قتلى المواجهات التي تشهدها طرابلس منذ الرابع من الشهر الجاري إلى 46 شخصا، وأصيب العشرات، وذلك منذ بدء هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس ارتفاع عدد ضحايا المواجهات الأخيرة إلى 32 قتيلا وإصابة خمسين آخرين، مشيرة إلى وجود مدنيين بين الضحايا.