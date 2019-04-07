ووتش تحذر من فظائع بليبيا وتذكر بانتهاكات قوات حفتر

دعت هيومن رايتس ووتش جميع القوى المشاركة في القتال بضواحي العاصمة الليبية طرابلس إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الإضرار بالمدنيين والالتزام بقوانين الحرب.



وقالت المنظمة إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أمر قواته بعدم استهداف المدنيين في طرابلس، لكن المقاتلين تحت قيادته متورطون في انتهاكات خطيرة لحقوق المدنيين في أماكن أخرى من البلاد.

وضربت المنظمة مثالا على ذلك بمنع المدنيين من مغادرة المناطق المحاصرة، والنهب وحرق المنازل، وتنفيذ عمليات إعدام دون محاكمة.

وأضافت المنظمة أنه لا يُعلم ما إذا كان حفتر قد حاسب أيا من أفراد قواته على جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكّرت المنظمة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال محمود الورفلي -وهو قائد القوات الخاصة التابعة لحفتر- لدوره في سلسلة من جرائم الإعدامات الميدانية وجرائم القتل في المنطقة الشرقية لليبيا.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن "كلما اشتبكت القوات المسلحة المتقاتلة في المدن الليبية، فإن المدنيين هم أكثر من يعاني. على جميع الأطراف الالتزام بقوانين الحرب وتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين".