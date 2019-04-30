مسؤول بهيومن رايتس يستأنف ضد قرار إسرائيلي بترحيله

ميرفت صادق-رام الله

تقدم مسؤول منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين و"إسرائيل" عمر شاكر -صباح اليوم الثلاثاء- باستئناف للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد قرار الاحتلال ترحيله مطلع أيار/مايو المقبل، بعد اتهامه بدعم أنشطة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وكانت المحكمة الإسرائيلية المركزية قد قررت يوم 17 أبريل/نيسان الماضي تأييد أوامر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بترحيله، بعد اتهامه بدعم أنشطة حركة المقاطعة وبعد أن اعتبرت تقارير لهيومن رايتس ووتش -آخرها عن تورط شركات أجنبية في انتهاك حقوق الفلسطينيين بالعمل في مستوطنات مقامة على الأراضي المحتلة عام 1967- متساوقة مع دعوات المقاطعة.

بدأت التهديدات الإسرائيلية بترحيل عمر شاكر -الذي يحمل الجنسية الأميركية وهو من أصل عراقي- منذ أيار/مايو 2018، لكن الضغوط على منظمته تنامت منذ طلب الحصول على تصريح لتوظيفه كخبير أجنبي لصالح المنظمة عام 2016.

كان على سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرد على هذا الطلب خلال ستين يوما، لكنها بعد سبعة شهور -وفي فبراير/شباط 2017- رفضت منحه تصريح عمل، وادعت حينها أن هيومن رايتس لا تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان فحسب، ولكنها تقوم بالدعاية لصالح الفلسطينيين.

وردت المنظمة بضجة إعلامية جعلت إسرائيل تتراجع خلال يومين، وأعطي عمر شاكر تأشيرة دخول سياحية، وفي شهر أبريل/نيسان 2017 حصل على تصريح عمل.

لكن بعدها بيوم واحد، رفعت منظمة تابعة للمستوطنين قضية ضد السماح له بالعمل، وادعت أن ذلك يخالف قانون "مكافحة المقاطعة" الذي سنته إسرائيل عام 2017، والذي يجرّم مؤيدي حركة المقاطعة ويمنع دخولهم البلاد.

واستمرت قضية عمر في المحكمة ستة شهور، وفي نهاية العام أرسلت وزارة الداخلية الإسرائيلية لهيومن رايتس ووتش بأن تحقيقاتها توصلت إلى أن عمر شاكر كان من داعمي حركة مقاطعة إسرائيل منذ دراسته الجامعية قبل عشر سنوات من توظيفه.

إلغاء الإقامة

وفي شهر أيار/مايو 2018، قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أرييه أدرعي إلغاء إقامة عمر شاكر وترحيله بتهمة نشاطه لصالح حركة المقاطعة، وهو ما نفاه شاكر ومنظمته التي استأنفت ضد ترحيله وحصلت على قرار قضائي بوقف التنفيذ.

ومنذ عام يخوض شاكر ومنظمته صراعا في المحاكم الإسرائيلية لمنع ترحيله وعرقلة نشاطه في مجال توثيق حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 1948، وفي مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقول شاكر إن الضغط على المنظمة هو رد فعل من إسرائيل على توثيق انتهاكاتها لحقوق الإنسان.