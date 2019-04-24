هيومن رايتس تنتقد عقد قمة حقوقية بمصر وسط انتهاكات خطيرة

نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن 15 منظمة مصرية وأفريقية ودولية قولها إن مصر ستستضيف اجتماعات القمة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، في حين تقود حكومتها أسوأ أزمة حقوقية بالبلاد منذ عقود.

وأضافت المنظمة في بيان أن القمة -التي تبدأ اجتماعاتها اليوم- تعقد وسط انتهاكات خطيرة تشهدها مصر.



وأكدت أنه علاوة على نهج الحكومة في عدم احترام حقوق الإنسان فإنها تقود جهودا لتقويض استقلال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وطالبت المنظمات اللجنة الأفريقية بتوجيه إنذار شديد اللهجة إلى الحكومة المصرية، وإثارة الانتهاكات الحقوقية خلال الاجتماعات بصورة حازمة.

من جهته، قال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن مصر تسحق جميع الأصوات المعارضة، كما تسحق مجتمعها الحقوقي.

ونقلت المنظمة عن مسؤول رفيع في منظمة حقوقية مصرية أن ثلاث مجموعات حقوقية مصرية فقط تدرس المشاركة بالقمة لتخوف معظم المجموعات الأخرى من انتقام الحكومة.