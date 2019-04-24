 هيومن رايتس تنتقد عقد قمة حقوقية بمصر وسط انتهاكات خطيرة
البث الحي
عـاجـل: رئيس الأركان الجزائري: الجيش يواصل التصدي لمحاولات زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم
ابحث

هيومن رايتس تنتقد عقد قمة حقوقية بمصر وسط انتهاكات خطيرة

المنظمة قالت إن مصر تسحق جميع الأصوات المعارضة كما تسحق مجتمعها الحقوقي (الأوروبية-أرشيف)
المنظمة قالت إن مصر تسحق جميع الأصوات المعارضة كما تسحق مجتمعها الحقوقي (الأوروبية-أرشيف)

نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن 15 منظمة مصرية وأفريقية ودولية قولها إن مصر ستستضيف اجتماعات القمة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، في حين تقود حكومتها أسوأ أزمة حقوقية بالبلاد منذ عقود.

وأضافت المنظمة في بيان أن القمة -التي تبدأ اجتماعاتها اليوم- تعقد وسط انتهاكات خطيرة تشهدها مصر. 

وأكدت أنه علاوة على نهج الحكومة في عدم احترام حقوق الإنسان فإنها تقود جهودا لتقويض استقلال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وطالبت المنظمات اللجنة الأفريقية بتوجيه إنذار شديد اللهجة إلى الحكومة المصرية، وإثارة الانتهاكات الحقوقية خلال الاجتماعات بصورة حازمة.

من جهته، قال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن مصر تسحق جميع الأصوات المعارضة، كما تسحق مجتمعها الحقوقي.

ونقلت المنظمة عن مسؤول رفيع في منظمة حقوقية مصرية أن ثلاث مجموعات حقوقية مصرية فقط تدرس المشاركة بالقمة لتخوف معظم المجموعات الأخرى من انتقام الحكومة.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
أبرزها التأثير في إرادة الناخبين.. انتقادات حقوقية لاستفتاء الدستور بمصر
منظمات حقوقية: تعديلات الدستور تكرس الاستبداد وسلطة الجيش بمصر
منظمة حقوقية: اعتداء همجي على محامية مصرية
يتم في مناخ ترهيبي.. مطالب حقوقية بمراقبة دولية على استفتاء تعديل الدستور بمصر
أهم الأخبار
المزيد من حريات
أمنستي: إعدامات السعودية مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان
محكمة ميانمار ترفض طعنا من صحفيين أجريا استقصاء حول مقتل روهينغيين
السعوديون يشعرون بالحيرة مع استمرار تغير "الخطوط الحمر"
53 انتهاكا ضد الصحفيين خلال الاستفتاء على تعديل الدستور بمصر