المندائيون في البصرة يشكون التهميش

عمار الصالح -البصرة

يشكو الصابئة المندائيون في محافظة البصرة (جنوبي العراق) من غياب دورهم وانحساره، في مجتمع سادت فيه سلطة الأحزاب الدينية رغم الاعتقاد السائد لدى أتباع هذه الديانة بأنهم أقدم الشرائع السماوية في بلاد الرافدين.

والصابئة المندائيون هم أتباع ديانة قديمة غير تبشيرية نشأت في جنوب العراق في المناطق المحاذية من الأنهار والأهوار لارتباط الماء بطقوسهم الدينية، وينتشرون في أغلب مدن العراق لكن يرتكز وجودهم في محافظتي ميسان والبصرة الجنوبيتين.

يقول الزعيم الديني للطائفة المندائية في البصرة الشيخ مازن نايف إن الأقليات وخاصة طائفته في البصرة مهمشة من قبل الحكومة المحلية ولم يتوافر لهم أبسط الحقوق رغم المطالبة المتكررة بإنصافهم.