 أمنستي: التعديلات الدستورية بمصر ازدراء لحقوق الإنسان
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أمنستي: التعديلات الدستورية بمصر ازدراء لحقوق الإنسان

البرلمان المصري أقر التعديلات وستعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي (رويترز)
البرلمان المصري أقر التعديلات وستعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي (رويترز)

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) موافقة البرلمان على التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري، وقالت إنها ازدراء تام لحقوق الإنسان.

وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن قرار طرح هذه التعديلات على الدستور في استفتاء عام "وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة المصرية لحقوق الجميع في مصر".

ووفق المسؤولة الحقوقية البارزة فإن هذه التعديلات تهدف إلى "توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، مما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد".

وقالت أمنستي إنه بدلا من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة
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