تزامنا مع حملة "باطل".. مصر تحجب عشرات آلاف المواقع

كشفت شبكة "نت بلوكس" الدولية عن حجب السلطات المصرية نحو 34 ألف موقع ونطاق إلكتروني، في "محاولة واضحة" للقضاء على حملة معارضة بدأت الأسبوع الماضي تحت شعار "باطل" رفضا لتعديلات دستورية.

وتضمنت حملة الحجب الشعواء العشرات من المنظمات غير الحكومية الدولية وعشرات من مشاريع التكنولوجيا مفتوحة المصدر ومواقع المساعدة الذاتية.

كما شملت صفحات مشاهير، ومواقع لجماعات دينية بهائية ويهودية وإسلامية، وكذا بعض المنظمات غير الحكومية.

وقد تم حجب الموقع الأصلي لحملة "باطل" لأول مرة بعد ساعات من جمع ستين ألف توقيع الثلاثاء التاسع من أبريل/نيسان الجاري، وتقول الآن إنها جمعت 250 ألفا.

وقد حصلت الحملة على دعم شعبي واسع ضد التعديلات المقترحة على الدستور والتي من شأنها تمديد حدود ولاية الحاكم وزيادة السيطرة الرئاسية على القضاء.

ولا يزال الموقع الإلكتروني ذو الشعار "باطل" متاحا على مستوى العالم خارج مصر، باستثناء السودان حيث يتم تقييده أيضا.

وتطبق مصر مجموعة صارمة من الضوابط على الإنترنت لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حيث قدمت مؤخرا إطارا قانونيا جديدا لتنظيم وسائل التواصل ومحتوى موقع الويب، يقول خبراء إنه شديد القسوة.