 للمرة العشرين.. السلطات المصرية تجدد حبس الزميل محمود حسين 45 يوما
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للمرة العشرين.. السلطات المصرية تجدد حبس الزميل محمود حسين 45 يوما

محمود حسين معتقل منذ نحو ثلاثة أعوام دون محاكمة (الجزيرة)
محمود حسين معتقل منذ نحو ثلاثة أعوام دون محاكمة (الجزيرة)

جددت السلطات المصرية حبس الزميل في قناة الجزيرة محمود حسين لمدة 45 يوما وذلك للمرة العشرين على التوالي.

وتواصل السلطات اعتقال حسين منذ نحو ثلاثة أعوام دون تقديمه لأي محاكمة.

وتجاوز الزميل محمود حسين في ديسمبر/كانون الأول الماضي مدة العامين التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مكوث حسين في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير.

وقد تضامنت مع قضية محمود حسين أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأكدت أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.

المصدر : الجزيرة
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