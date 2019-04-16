 في جولة أفريقية.. إيفانكا تدعم حق النساء في تملك الأراضي
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في جولة أفريقية.. إيفانكا تدعم حق النساء في تملك الأراضي

إيفانكا ترامب خلال زيارتها الحالية لإثيوبيا (الأوربية)
إيفانكا ترامب خلال زيارتها الحالية لإثيوبيا (الأوربية)

في مستهل جولة أفريقية بدأتها من إثيوبيا قالت إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشارته إنها ستدشن حملة من أجل حق النساء في تملك ووراثة الأراضي بأفريقيا.

وأبلغت إيفانكا -التي تعمل مستشارة لوالدها- الصحفيين في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن النساء يمثلن 15% فقط من ملاك الأراضي في القارة.

وأضافت "لا تزال 18 دولة في العالم تطبق قوانين تسمح للأزواج بمنع زوجاتهم قانونا من العمل، ونصف هذه الدول في أفريقيا".

وتابعت إيفانكا "بوسعنا بل ينبغي علينا أن نتعامل مع هذه العوائق أمام المساواة للنساء ورخاء الدول".

ولم تحدد كيف ستتصدى لهذه المشاكل، لكنها كانت تروج للمبادرة الدولية لتنمية ورفاهية النساء التي قال مسؤولون إنها تهدف إلى تمكين 50 مليون امرأة اقتصاديا بحلول 2025.

واجتمعت إيفانكا مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ومن المقرر أن تختتم جولتها في أفريقيا ومدتها أربعة أيام بزيارة ساحل العاج.

المصدر : رويترز
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