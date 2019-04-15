 تعذيب بدني ونفسي.. قلق حقوقي على مختطفين بسجون الحوثي
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تعذيب بدني ونفسي.. قلق حقوقي على مختطفين بسجون الحوثي

وقفة لأمهات المختطفين في صنعاء تدين استمرار اختطاف المواطنين وتعذيبهم حتى الموت بسجون الحوثي (الجزيرة)
وقفة لأمهات المختطفين في صنعاء تدين استمرار اختطاف المواطنين وتعذيبهم حتى الموت بسجون الحوثي (الجزيرة)

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مختطفين يمنيين يتعرضون من قبل جماعة الحوثي للتعذيب والحرمان من التعرض لأشعة الشمس لأشهر عدة، وهو ما تسبب في إصابتهم بأمراض جلدية.

ووفق المرصد، فإن المعتقلين تعرضوا أيضا للتعذيب النفسي عن طريق إهانة أمهاتهم وعائلاتهم خلال الزيارات.

وأضاف المرصد أن العشرات من المختطفين -معظمهم من الأكاديميين والصحفيين والطلاب- محتجزون في سجن الأمن السياسي بصنعاء الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.

وعبر المرصد في رسالة إلى مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، داعيا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في صنعاء إلى الضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن السجناء دون قيد أو شرط.

كما حث المرصد جماعة الحوثي على السماح بالزيارات العائلية لجميع الأشخاص الذين أخفتهم، بعد الكشف عن مكان وجودهم.

المصدر : الجزيرة
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