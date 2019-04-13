زعيم الحزب الحاكم بالهند يتعهد بإلقاء اللاجئين المسلمين في البحر

نقل أميت شاه زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند هجومه على المهاجرين المسلمين غير النظاميين لمستوى جديد الأسبوع الماضي مع بدء الانتخابات العامة، حيث تعهد بإلقائهم في خليج البنغال، وفق ما نقلت وكالة رويترز اليوم السبت.

وأشار شاه للمهاجرين غير النظاميين بلفظ "النمل الأبيض"، وهو وصف استخدمه أيضا في سبتمبر/أيلول الماضي وأثار انتقادات من جماعات حقوقية. وأشارت وزارة الخارجية الأميركية لهذا التصريح أيضا في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان.

وقال شاه -خلال مؤتمر انتخابي يوم الخميس في ولاية البنغال الغربية في شرق البلاد حيث بدأ التصويت في الانتخابات العامة الهندية- "المتسللون مثل النمل الأبيض في أرض البنغال".

وأضاف "ستجمع حكومة بهاراتيا جاناتا المتسللين فردا فردا وستلقيهم في خليج البنغال"، في إشارة إلى المهاجرين غير النظاميين من بنغلاديش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه موقفه بشأن منح الجنسية للاجئين الهندوس والبوذيين والجانيين والسيخ من بنغلاديش وباكستان.

وتعمل الهند بالفعل على ترحيل نحو أربعين ألفا من الروهينغا المسلمين المقيمين لديها بعدما فروا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وتعتبرهم نيودلهي تهديدا أمنيا.

وأثارت تصريحات شاه، الذراع اليمنى لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، انتقادات من حزب المؤتمر المعارض وأقليات. ووصف البعض على تويتر تصريحاته بأنها تلويح بتطهير عرقي.