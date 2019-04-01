الجزائر تطرد صحفيا من رويترز غطى الاحتجاجات

قالت وكالة رويترز إن السلطات الجزائرية طردت صحفيا تونسيا أوفدته إلى الجزائر قبل أيام لتغطية الاحتجاجات الجارية في هذا البلد.



وأفاد أقارب لطارق عمارة بأن قوات الأمن الجزائرية اعتقلت الصحفي السبت واستجوبته، ثم رحلته إلى بلده مساء الأحد. وقالت رويترز إن عمارة وضع على متن طائرة متجهة إلى تونس حيث مقر عمله الدائم.



وقال متحدث باسم الوكالة العالمية، ومقرها لندن، أمس "يمكنني الآن أن أؤكد أن السلطات الجزائرية احتجزت طارق، وأنها طردته اليوم".



وشدّد المتحدث على أن "تقارير طارق حول الاحتجاجات في الجزائر اتسمت بالنزاهة والتوازن، ونحن متمسكون بتغطيتنا".



وبحسب المصدر نفسه، فإن الصحفي التونسي كان لديه ترخيص رسمي لممارسة عمله كموفد خاص لوكالته إلى الجزائر.



ولم تعلن السلطات الجزائرية سبب اعتقال عمارة وترحيله.



وكانت المديرية العامة للأمن الوطني نفت الجمعة "أرقاماً أوردتها وسائل إعلام، وطنية أو أجنبية، عن أعداد المشاركين في المسيرات بالعاصمة"، من دون أن تذكر رويترز بالاسم.



وكانت الوكالة نقلت عن مصادر أمنية أن عدد المتظاهرين في الجزائر العاصمة نهار الجمعة بلغ مليون متظاهر، قبل أن تعود وتنشر النفي الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.



وتشهد الجزائر منذ أسابيع موجة احتجاجات غير مسبوقة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 18 أبريل/نيسان الجاري بحجة تنفيذ إصلاحات.