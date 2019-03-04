مؤتمر دولي بالدوحة لمكافحة الإفلات من العقاب

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن عقد مؤتمر دولي بالدوحة حول آليات مكافحة الإفلات من العقاب، وذلك بالتعاون مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وسيقام المؤتمر يومي 14 و15 أبريل/نيسان المقبل تحت عنوان "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي".

ويشارك في المؤتمر، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه المسألة، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن المؤتمر يأتي في إطار شراكة اللجنة مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، وذلك من أجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة.

وأوضح المري أن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية في المؤتمر تمثل دعما حقيقيا لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع.