 منظمة حقوقية: اعتداء همجي على محامية مصرية
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منظمة حقوقية: اعتداء همجي على محامية مصرية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وصفت الأجهزة الأمنية المصرية بالهمجية والبلطجية (رويترز)
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وصفت الأجهزة الأمنية المصرية بالهمجية والبلطجية (رويترز)

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اعتداء ضابط شرطة مصري على محامية بمحافظة الشرقية يوم 27 من الشهر الجاري تسبب في إصابتها بالعمى، واصفة ذلك بأنه "تصرف همجي".

ووفق المنظمة فإن المحامية أصيبت بكسر في الجمجمة وانفصال في الشبكية وهي مهددة بفقدان جنينها، وقالت إن ذلك يعكس بلطجة الأجهزة الأمنية المصرية في التعامل مع كافة فئات المجتمع.

وبينت المنظمة أن قوة أمنية من إدارة مباحث الأموال العامة داهمت إحدى الشقق السكنية في مركز أبو كبير بالشرقية، لإلقاء القبض على أحد الأشخاص بالقوة، فتدخلت ابنة أخيه، وهي المحامية آية عبد الرحمن عبد المنعم محمد (24 عاما) طالبة من قائد الفرقة الاطلاع على إذن النيابة بالضبط والإحضار، وهو ما لم يرق للضابط الذي سدد ضربة بطرف سلاحه للمحامية على جبهتها.

وأضافت المنظمة أن المحامية المعتدى عليها نقلت إلى إحدى مستشفيات الزقازيق في حالة خطرة، وقد جاءت التقارير الطبية مؤكدة إصابتها بكسر في الجمجمة وانفصال في الشبكية قد يؤدي إلى العمى، بالإضافة إلى عدم استقرار حالتها الصحية أو وضع جنينها وإمكانية حدوث مضاعفات خطيرة على صحتها.

وذكرت المنظمة أنه منذ الاعتداء وحتى الآن لم تتخذ الجهات القضائية المصرية أي إجراء ضد الضابط المعتدي، على الرغم من تقديم عدة بلاغات من أسرة المحامية المعتدى عليها ومن نقابة المحامين العامة.

وأكدت المنظمة أن توحش الأمن المصري في مواجهة المواطنين نتيجة طبيعية لعجز القضاء المصري عن إنفاذ القانون، بالإضافة إلى تفشي وباء الإفلات من العقاب في أغلب الجرائم التي ترتكب من قبل رجال الأمن.

المصدر : الجزيرة
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