 ريش يدعو السعودية للإفراج "فورا" عن جميع النشطاء
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ريش يدعو السعودية للإفراج "فورا" عن جميع النشطاء

جيمس ريش: هناك الكثير مما ينبغي القيام به بعد الإفراج عن الناشطات، رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان (ناشطون)
جيمس ريش: هناك الكثير مما ينبغي القيام به بعد الإفراج عن الناشطات، رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان (ناشطون)

طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيمس ريش السلطات السعودية بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين في السعودية.

واعتبر السيناتور الجمهوري -في بيان صحفي- الإفراج المؤقت عن ثلاث ناشطات سعوديات خطوة أولى وجيدة.

لكنه أضاف أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به، ومن ذلك الإفراج عن جميع نشطاء حقوق الإنسان فورا ودون شروط، ومحاسبة أي شخص تورط في تعذيب السجناء.

وحث ريش في بيانه السلطات السعودية على الإفراج عن المواطن الأميركي الدكتور وليد فتيحي.

وأضاف السيناتور أن 11 من الناشطات السعوديات تم احتجازهن ظلما بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة في السعودية.

المصدر : الجزيرة
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