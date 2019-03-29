إدانات حقوقية لانتهاكات حقوق الأطفال المهاجرين بإسبانيا

أيمن الزبير-إشبيلية

نددت الجمعية الأندلسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالانتهاكات المنهجية لحقوق الأطفال المهاجرين في إسبانيا، التي تبرهن على حد تعبيرها على وجود عنصرية مؤسساتية في الدولة التي تعاملهم كمهاجرين دون مراعاة أنهم قاصرين.

هذا الأمر يؤدي حسب أنخيل مدريد، الحقوقي الإسباني وعضو دائرة شؤون الهجرة بالجمعية المذكورة، إلى خرق القوانين الدولية والوطنية التي تجبر الدول الموقعة على معاهدة حماية الطفولة على توفير الرعاية اللازمة للقاصرين دون تمييز بسبب الجنسية.

وشرحت هذه المنظمة الأندلسية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي المنشور حول أوضاع "الطفولة المهاجرة" أن وصول الأطفال يمثل حقيقة واقعة في الأندلس منذ أكثر من عشرين عاما، لكنها في هذه السنوات الأخيرة -التي شهدت تزايدا ملحوظا في عدد الأطفال والمراهقين الذين يهاجرون دون رفقة شخص بالغ- اكتسبت أهمية خاصة في ظل غياب التقديرات حول هذه الظاهرة وانعدام التخطيط والتنسيق بين مختلف المؤسسات.

ارتجال يرى أنخيل مدريد، في تصريحاته للجزيرة نت، أنه أفرز أوضاعا مأساوية في بعض مراكز إيواء القاصرين، حيث سجلت هذه المنظمة تجاوزات في حق القاصرين الذين يفتقرون إلى أدنى الشروط الصحية واللوازم المعيشية.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن الجمعية الأندلسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وصل إلى إسبانيا 7053 قاصرا خلال عام 2018، وهو ما يعادل تقريبا ضعف العدد المسجل في العام السابق له، منهم 6063 من الأطفال الذين هاجروا دون صحبة شخص بالغ وفقا لبيانات منظمة "يونيسف".

حالات اختفاء

وتُظهر آخر البيانات التي نشرها "مرصد الطفولة الأندلسي" في عام 2017 أن نظام الرعاية الأندلسي استضاف فقط 1309 أطفال من بين 3306 أطفال الذين وصلوا إلى إقليم الأندلس، أي 39% فقط من الأطفال المهاجرين.

وهذا يشير -حسب أنخيل مدريد- إلى أن الحكومة الإقليمية الأندلسية تتوقف عن حماية الكثير من القاصرين عندما يقومون "بمغادرة طوعية" لمراكز الرعاية، وأن هذا الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي هو مجرد مكان عبور، وليس مكان الوصول النهائي للقاصرين.

وفي هذا الصدد يشير مدريد إلى وجود تسع آلاف حالة اختفاء للقاصرين مسجلة في إسبانيا، يشكل منهم القاصرون المهاجرون نسبة 52%، وهو ما يعني فقدان أثر خمسة آلاف قاصر مهاجر بعد خروجهم من مراكز الإيواء.