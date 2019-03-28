لنشرهم معلومات "سرية".. الحبس 6 أشهر لصحفيين مغاربة

قضت المحكمة الابتدائية في الرباط بالحبس غير النافذ ستة أشهر بحق أربعة صحفيين وبرلماني وبغرامة 10 آلاف درهم (نحو 920 يوروا) بتهمة نشر معلومات "سرية".



واتهمت المحكمة الصحفيين الأربعة "بجنحة نشر معلومات سرية للجنة تقصٍ برلمانية"، في حين أدانت البرلماني عبد الحق حيسان بـ"إفشاء السر المهني".



وقال الصحفي في جريدة المساء محمد أحداد -وهو أحد المدانين في هذا القضية- إن "هذا حكم ضد حرية التعبير، لقد حوكمنا بتهمة مضحكة وهي نشر أخبار صحيحة"، معربا عن أمله في أن يحكم ببراءة الملاحقين في الاستئناف.



ويلاحق الصحفيون الأربعة منذ مطلع 2018، لنشرهم مقاطع من مناقشات لجنة تحقيق برلمانية بشأن العجز الهائل في صندوق التقاعد المغربي.



كما يلاحق معهم البرلماني حيسان الذي كان عضوا في هذه اللجنة، وذلك إثر شكوى تقدم بها رئيس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي حكيم بنشماش.



وقال حيسان -عقب النطق بالحكم- إنه فوجئ بهذا "الحكم الجائر غير المستند إلى أي أساس، ومفاجأتي أقوى لإدانة صحفيين لم يقوموا سوى بواجبهم".