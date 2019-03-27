إدراج 11 إعلاميا معارضا بقائمة مصرية "للكيانات الإرهابية"

أدرجت محكمة النقض المصرية أمس الثلاثاء 11 إعلاميا مصريا معارضا ضمن قائمة جديدة لما تسمى القوائم الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "طلائع حسم".

وبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام، فإن جميع الإعلاميين المدرجين يقيمون خارج مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، "كما أن مواقفهم معروفة برفض العنف والإرهاب".

ويقول المرصد إن إدراج هؤلاء الإعلاميين ضمن تلك القائمة هو بدافع الانتقام منهم بسبب نشاطهم الإعلامي وتعبيرهم عن آرائهم السياسية السلمية، ولترويعهم ودفعهم للتخلي عن "مهمتهم الإعلامية في تنوير الشعب".

وضمت القائمة رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام قطب العربي، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وأسامة جاويش ومحمد القدوسي وأيمن عزام وسالم المحروقي ومحمد ماهر عقل وصابر مشهور وهيثم أبو خليل.

وجاء إدراج هؤلاء الإعلاميين ضمن قائمة أكبر من النشطاء المصريين ضمت 187 شخصا سبق لمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم في قائمة للكيانات الإرهابية.

ودعا المرصد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير وكل المؤسسات والمنظمات المعنية بحرية الإعلام في العالم "لمواجهة هذا التغول الجديد على حرية الصحافة، وتأكيد دعمهم للصحفيين والإعلاميين المصريين الذين يتعرضون لقمع النظام".