تعليقا على تصريحات عنصرية لوزيرة.. منشور يثير جدلا بإسرائيل

أثار منشور كتبته مقدمة برامج إسرائيلية تدعى روتيم سيلع على فيسبوك -وجاء فيه أن بإسرائيل مواطنين عربا وهم آدميون كغيرهم من البشر- موجة غضب عارمة وانتقادات لاذعة في إسرائيل.

ومن بين الانتقادات التي وجهت لمقدمة البرامج تعقيب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء فيه أن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي فقط.

وجاء منشور "سيلع" تعليقا على تصريحات عنصرية لوزيرة الثقافة ميري ريغيف ضد العرب، التي تستغل كل منبر للتحريض على العرب في إسرائيل. وفي فترة ما قبل الانتخابات تزداد وتيرة التحريض وذم العرب، وتصبح نهجا ضمن حملات اليمين الانتخابية.

ولم تختلف ردود الفعل كثيرا عندما علقت مذيعة الأخبار أوشرات كوتلر على تقرير يظهر تنكيلا وحشيا لجنود الاحتلال بفلسطيني وابنه عند اعتقالهما، حيث تقول "نرسل أبناءنا إلى الجيش، إلى الضفة الغربية، فيعودون إلينا حيوانات، هذه هي نتيجة الاحتلال". وبعدها تلقت آلاف الرسائل والتعليقات التي هددتها بالقتل.

وتقول نوعا ستات من الائتلاف ضد العنصرية "هذا الخطاب التحريضي يدل على مغالاة في التطرف في الخارطة السياسية، هناك محاولة لنزع صفة الإنسانية عن العرب؛ وذلك لإضفاء الشرعية على سلب حقوقهم والتمييز ضدهم وتشريع قوانين تمييزية لا تعترف بحقوقهم القومية. وإسكات أي انتقاد لذلك هو جزء من هذا التطرف".

وأخذ هذا التطرف شكلا جديدًا عندما شرعت إسرائيل العام الماضي التمييز والعنصرية على شكل قانون "القومية"، الذي فضل اليهود وميزهم على كافة البشر.