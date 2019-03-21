هل يمكن أن تكون عنصريا دون أن تشعر؟

قال موقع "20 مينوت" الفرنسي إن الإجابات التي تواردت عليه بعد الاستطلاع الذي أطلقه بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، يمكن أن تؤكد -إذا صدقت- أن العنصرية في فرنسا لا يزال أمامها مستقبل مشرق.

وهذه النتيجة مخالفة لنتائج المسح الذي أجرته اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2017، التي أفادت بأن الأمور تتطور إلى مزيد من التسامح بالمجتمع الفرنسي في السنوات الأخيرة.

ويقول عالم الاجتماع والأستاذ بجامعة "باريس8" إريك فاسين -مستغربا- "إنها عنصرية دون عنصريين".

وأضاف فاسين أن "تعريف العنصرية في الثمانينيات من القرن الماضي كان يعتمد على الأيديولوجيا، ولكنه منذ التسعينيات توسع ليشمل التمييز العنصري، بالتركيز على النوايا والآثار معا، دون التوقف عند العنصرية الفردية، بل شمل العنصرية المقننة".