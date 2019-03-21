هل يمكن أن تكون عنصريا دون أن تشعر؟
قال موقع "20 مينوت" الفرنسي إن الإجابات التي تواردت عليه بعد الاستطلاع الذي أطلقه بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، يمكن أن تؤكد -إذا صدقت- أن العنصرية في فرنسا لا يزال أمامها مستقبل مشرق.
وأوضح الموقع أن "التحيز الضمني" هو بالضبط الذي تصفه ريجين ديبروس الباحثة بجامعة نورث وسترن -في مقال لها- موضحة أن مفهوم التحيز الضمني يقوم على أساس أن التفكير الإنساني جزئيا مبني على الربط بين الأشياء، مثل "الأم بالرعاية"، وهو نظام الربط نفسه بين الأفكار المتعلقة بالمسائل العرقية.
ويقول فاسين إن "التجربة الاجتماعية هي التي تنمي الصور النمطية، مثل توقع أن يكون الحارس مثلا أسود لأنه غالبا يكون كذلك".
ويضيف أن "العديد من الأوساط الاجتماعية التي ترفض الأفكار اليمينية المتطرفة -مثل الأكاديميين أو وسائل الإعلام- لا يوجد بينهم عنصريون تقريبا، ولكنهم جميعا من البيض تقريبا".
ولذلك لا يمكن اختصار العنصرية في أعمال فردية، بل إن محاولة القيام بذلك نوع من التقليل من المشكلة.
عنصرية المحب
وأشار الموقع إلى مفهوم ظهر في الولايات المتحدة سماه باحثون هناك "عنصرية المحب"، وهو قائم على إطلاق النكات العنصرية بطريقة ساخرة لإثبات أننا لسنا عنصريين، وأن القضية ليست من المحرمات، ولكن الفرنسية من أصول مغاربية سارة ترى أن مثل هذه النكات لا تضحك إلا من يطلقها.
وأورد فاسين أن هذا النوع من "الفكاهة" إشكالي على جميع المستويات، مشيرا إلى أن الفكرة من ورائه هي أن تقول "أنت تعلم أنني لست عنصريا، لذلك أستطيع تحمل هذه التعليقات"، بيد أنها فكرة قائمة على رؤية فردية للعنصرية.
ويشدد هذا الباحث على أن العنصرية مشكلة هيكلية، فلا يكفي أن تكون شخصا مناهضا للعنصرية للهروب من هذا المنطق الاجتماعي، لأن لون بشرة البعض أو اسمه أو دينه يمكن أن يشكل عقبة أمام العثور على وظيفة أو سكن.