بريطانيا تدين روسيا بسبب حكم على ناشط حقوقي

دان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الحكم الذي أصدرته محكمة في الشيشان على ناشط حقوقي بارز، ووصفه بأنه "نموذج بشع لقمع روسيا للعمل المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان".

وقضت المحكمة بسجن أويب تيتيف أربع سنوات يوم الاثنين بعد إدانته بحيازة مخدرات.

ويقول أنصاره إن التهمة ملفقة، وإن المخدرات دُست في سيارة تيتيف الذي يدير مكتب مركز ميموريال لحقوق الإنسان في الشيشان بجنوب روسيا.

وكتب هانت على تويتر يوم الثلاثاء "التهم الملفقة والحكم العبثي الذي صدر بحق أويب تيتيف يهدف إلى إنهاء سعيه لمحاسبة الحكومة الروسية على انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان. يجب عليهم الإفراج عن تيتيف".