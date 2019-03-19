الحياة للبلتاجي.. تضامن واسع مع سياسي مصري تدهورت صحته بالسجن

تحت عنوان "#الحياة_للبلتاجي" أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن، بحسب بيان لأسرته.

ومحمد البلتاجي هو طبيب مصري وسياسي بارز وبرلماني شهير يعتبر من أبرز وجوه ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحذر دائما من محاولات إعادة النظام السابق عبر بث الفرقة بين القوى السياسية والثورية، ثم اعتقلته قوات الأمن بعد الانقلاب العسكري في صيف 2013 وصدرت بحقه أحكام عدة بالسجن والإعدام.

وأصدرت أسرة البلتاجي أمس الاثنين بيانا قالت فيه إنه لا يزال يواجه تعنتا بشأن نقله إلى المستشفى رغم تسليمها إدارة سجن العقرب نفقات خروجه للعلاج، وصدور قرار من المحكمة بالسماح له بذلك، ولم يتم تنفيذه.

واستعرض البيان التوصيف التفصيلي لعدد من الأعراض الصحية التي ظهرت على البلتاجي، مثل الضعف الشديد في عضلات الطرف العلوي الأيمن، خاصة عضلات اليد اليمنى، بالإضافة إلى ارتفاع مستمر في ضغط الدم، والشعور باختناق وضيق شديد بالصدر واضطراب شديد في النوم.

وطالبت الأسرة بتوفير إشراف طبي متخصص للبلتاجي، وجمع شمله مع ابنه المعتقل أنس وفقا للائحة السجون، أو السماح لأحد المعتقلين بمرافقته، نظرا لعدم استطاعته القيام باحتياجات الأساسية بنفسه، مثل تناول الدواء في مواعيده والطعام والشراب وغيرهما.

في المقابل، قدمت النيابة العامة تقريرا إلى المحكمة يقول إن حالة البلتاجي الصحية سليمة، وإنه لا يحتاج للنقل إلى المستشفى، وإنه تتم متابعته طبيا بصفة دورية كسائر نزلاء السجن.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خاصة داخل السجون التي يوجد فيها نحو 60 ألف معتقل، معظمهم من معارضي السلطة الحالية، ووثقت العديد من حالات التعذيب التي أفضى بعضها إلى الموت، فضلا عن وفيات بسبب الإهمال الطبي، في حين تقول الحكومة المصرية إنه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون بل سجناء في جرائم، وإن جميع السجناء يتمتعون بالرعاية الصحية.

#الحياة_للبلتاجي

نشطاء يطلقون حملة على مواقع التواصل تضامناً مع القيادي في جماعة الإخوان #محمد_البلتاجي بعد تدهور حالته الصحية، وأسرته تقول: يواجه القتل البطيء في زنزانة انفرادية..

الإهمال الطبي وسيلة أكثر فاعلية وأقل ضجيجاً لدى الأجهزة الأمنية المصرية لاستهداف المعارضين! pic.twitter.com/rNmMsjzR5m — AJ+ عربي (@ajplusarabi) ١٩ مارس ٢٠١٩

الحياة للبلتاجي

حملة التضامن مع البلتاجي شارك فيها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما تضامن معه العديد من السياسيين والنشطاء من مختلف التيارات والاتجاهات الفكري والسياسية.

فمن جهته، قال محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق إنه لا يفهم حرمان البلتاجي وباقي السجناء من الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوافر لكل إنسان وتحت أي ظرف.

لم ألتقي فى حياتى بالدكتور البلتاجي ويقينى أننى مختلف معه فكرياً فى الكثير من الأمور ولكنى لا أفهم إطلاقاً مايحدث معه وغيره من السجناء من حرمان من حقوق أساسية يجب ان تتوفر لكل انسان وتحت أي ظرف! ليست هذه مصر التى أعرفها ولا مصر التى نريد ان نراها... https://t.co/8lcbm6bJza — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ١٨ مارس ٢٠١٩

بدوره، دعا وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق محمد محسوب ما وصفها بالجماعة الوطنية إلى التحرك والمطالبة بحقوق الجميع في ظل استمرار الاستبداد في حرمان الجميع من حقوقهم.

محمد البلتاجي نموذج للوطني الذي مد الجسور مع الجميع وطرق باب الجميع ولم يترك موقفا وطنيا إلا شارك فيه.

عائلته تطالب بتوفير علاج مناسب له وهو حق تكفله الوثائق الدولية لحقوق الإنسان..

فإذا كان دأب الاستبداد حرمان الجميع من حقوقهم

فدور الجماعة الوطنية المطالبة بالحقوق للجميع — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) ١٨ مارس ٢٠١٩

وشارك العديد من نشطاء مواقع التواصل صورا وفيديوهات للبلتاجي أثناء ثورة يناير، معتبرين أن النظام يعاقبه بوصفه أبرز رموز ثورة يناير، كما تحدث بعضهم عن معاناة أسرته، حيث قتلت ابنته أسماء خلال فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس/آب 2013، كما اعتقل ابنه أنس، في حين هاجر ابنه الكبير عمار وزوجته ثناء إلى الخارج خوفا من الاعتقال.

#الحياة_للبلتاجي

الحياة للرجل الذي وقف يدافع عن الشعب المصري ورفض رفع الأسعار على الغلابة

السيسي يقتل د. محمد البلتاجي ببطئ داخل المعتقل من خلال منع العلاج عنه بعد تعرضه لجلطة داخل زنزانة إفرادي. pic.twitter.com/1srS27GVna — Ahmed Yousef (@AhmedYousef73) ١٨ مارس ٢٠١٩

سجن البلتاجي، وتعذيبه، وإهانته، ومنع الدواء عنه، ومنع ذهابه للمستشفى، وحبسه انفراديًا، ومنع الزيارة عنه.. كل هذا بسبب هذه الصورة.. انتقامًا منه لدوره في يناير ٢٠١١ وماقبلها وماتلاها. #الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/XMQxXECAFB — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) ١٨ مارس ٢٠١٩

قد أختلف معة و مع جماعته على طول الخط و ليوم الدين لكن لا يعنى هذا صمتى و انا أعلم أن #البلتاجى يتم قتله عمدا بمنع الرعاية الطبية عنه بعد الإصابه بجلطة.

العناية الطبية أبسط حقوق الإنسان و الصمت فى هذه الحالة يجعلنا نحن و النظام واحد.

أرفع صوتك. المبادئ لا تجزئ. pic.twitter.com/ir9sP7xWu5 — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) ١٨ مارس ٢٠١٩

محمد البلتاجي شخص من أنقي من عرفت في مجال الخدمة العامة في مصر. مصري أصيل شجاع كريم نبيل خدوم محب لمن حوله لا يحمل كرهه و لا ضغينه في صدره لأحد متيم بحب وطنه و أهله خادم لهم مضحي في سبيل ذلك بالكثير.جسر من جسور التواصل بين الجميع و لا تاخذه في الحق لومة لائم #الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/aiezf5vh8a — Hatem Azzam (@HatemAzzam) ١٨ مارس ٢٠١٩

هو"البلتاجي"الرائع الذي مارس السياسة بضمير الطبيب وعقل الفيلسوف ووجدان الشاعر المحب. سلام عليك في زنزانة تستضيء بك.

#الحياة_للبلتاجي — wael kandil (@waiel65) ١٨ مارس ٢٠١٩

#محمد_البلتاجي بالنسبة لي أخ وصديق ورفيق نضال... دائما ما كنت أراه استثناء مطمئنا في سياق مضطرب !

سياسيا وأسريا وإنسانيا !

في آخر رسالة أرسلها لي من سجنه (في عام 2016) أوصاني بضرورة الاصطفاف الوطني... وبضرورة التركيز على معركة التخلص من "سيسي" قبل كل شيء !#الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/Taj9I8gEQs — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) ١٨ مارس ٢٠١٩

أسرة البلتاجي مثال للتضحية والبلتاجى مثال لكل إنسان حر لايخاف الا الله وأيضا مثال للوقوف أمام الحكام الظالم ف يارب فك أسره وكل المعتقلين يارب انصرهم يارب نصر مؤزرا يارب العالمين .#الحياة_للبلتاجي pic.twitter.com/7fi2BfiiCC — Doha Mostafa (@DohaMos94382678) ١٩ مارس ٢٠١٩