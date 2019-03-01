ندوة بجنيف.. التضييق على الحقوقيين تفاقم بعهد بن سلمان والسيسي

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "التضامن السويسرية- غينيا" في مقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف بشأن "حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط: السعودية ومصر واليمن".

ولفت الباحثون والنشطاء خلال هذه الندوة إلى أن أحكام السجن والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان شهدت ذروتها في السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، وفي مصر منذ تسلم عبد الفتاح السيسي الحكم في بلاده.

وإزاء الانتهاكات المتفاقمة في السعودية ومصر واليمن، دعا المرصد مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن الانتهاكات التي تطال العاملين في المدافعين عن حقوق الإنسان لتحديد المسؤولين والسعي لتقديمهم إلى المحاكمة عبر تشكيل محكمة مختصة بذلك من خلال مجلس الأمن، أو عبر المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية ومصر واليمن، بما يفضي إلى إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.

كما حذر الباحثون في مجال حقوق الإنسان من تزايد الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول الثلاث.

وأشاروا إلى أن الحكومات في الأنظمة الشمولية لا تتجاوب مع نداءات منظمات حقوق الإنسان التي لا تملك غير العمل الحقوقي، وليست لديها القوة السياسية لفرض أي تغيير ومساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات.

بالمقابل، يقول هؤلاء إن تلك الأنظمة تمعن في ممارسة انتهاكاتها وقمعها لنشطاء حقوق الإنسان تحت ذريعة حماية الإرهاب لتبرير انتهاكاتها.