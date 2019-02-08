رايتس ووتش تدين إعدام ثلاثة سجناء سياسيين بمصر

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية -في بيان- مساء الخميس تنفيذ السلطات المصرية حكم إعدام بحق ثلاثة "سجناء سياسيين" أدينوا بقتل نجل أحد القضاة، وقالت إنهم تعرّضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

وقالت المنظمة في بيانها "إن خطابا مسربا من أحد المتهمين تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والنشطاء) يزعم بأن الاعترافات كانت تحت التعذيب".

وأضاف البيان "يشير الخطاب إلى أن (المتهمين) تم تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم".

والخميس نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة أدينوا بقتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014، و"تأسيس جماعة إرهابية"، كما قال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية أصدرت عام 2016 أحكامها بالإعدام حضوريا على ثلاثة متهمين، وغيابيا على متهمين اثنين، وأيدت محكمة النقض الحكم أواخر 2017.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و"تأسيس جماعة إرهابية".

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وأوضح البيان أن اثنين من المتهمين كانا طالبين جامعيين، والثالث يمتلك متجرا لأجهزة كمبيوتر، وينتمي الثلاثة لجماعة الإخوان المسلمين في المنصورة، وفقا للبيان.

ونقل البيان عن مايكل بيج نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الحكومة المصرية ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب.



وطالب الحكومة بحظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة.