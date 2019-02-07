 شجب أوروبي لملاحقة حقوقيين مصريين التقوا ماكرون
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شجب أوروبي لملاحقة حقوقيين مصريين التقوا ماكرون

عدد من الحقوقيين المصريين ووجهوا بتحقيقات وحملات قضائية عقب لقائهم بالرئيس ماكرون (رويترز)
عدد من الحقوقيين المصريين ووجهوا بتحقيقات وحملات قضائية عقب لقائهم بالرئيس ماكرون (رويترز)

شجبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي التضييق الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، منذ لقائهم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستنكر رئيس اللجنة أنطونيو بانزيري في بيان تعرّض الناشطين محمد زارع، وجمال عيد، ومحمد لطفي، وجاسر عبد الرازق للتحقيقات والحملات القضائية عقب لقائهم مع الرئيس ماكرون.

وأكد بانزيري أن الأمر يتعلق بمحاولة لتخويف الأصوات المنتقدة بهدف إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان أو ثنيهم عن التحدث إلى أي محاور أجنبي رفيع المستوى أو إلى المنظمات الدولية.

وقال إن مصر تنزلق كل يوم نحو نظام استبدادي، وأعرب عن تضامنه مع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وصفهم بالشجعان.

ودعا رئيس اللجنة إلى مواصلة دعم مساهمة الحقوقيين القيمة في بناء بلد متسامح وديمقراطي.

المصدر : الجزيرة
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