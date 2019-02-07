سجناء أميركيون تعرضوا لبرد تحت الصفر

أمرت وزارة العدل الأميركية بفتح تحقيق بعد أن قال نزلاء سجن في بروكلين إنهم أمضوا أياما في زنازين مظلمة في درجات حرارة تحت الصفر.

وقد نجم ذلك عن حريق في انقطاع الكهرباء وتعطل نظام التدفئة خلال موجة برد قارس في نيويورك.



وقال بيان الوزارة إن مكتب المفتش العام التابع سيفحص ما إذا كانت إدارة السجون قد تعاملت بشكل مناسب مع الأمر بمركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين.



وذكر أن العدل والمكتب الاتحادي للسجون يلتزمان بتوفير "ظروف العيش والعمل الإنسانية الآمنة لجميع السجناء والعاملين".



وبسبب تماس كهربائي يوم 27 يناير/كانون الثاني انقطعت الكهرباء وتعطل نظام التدفئة بالسجن، في وقت انخفضت فيه درجات الحرارة بمدينة نيويورك إلى ما يقرب من 18 درجة مئوية تحت الصفر.



وحركت هذه الظروف دعاوى قانونية، وفجرت احتجاجات عامة، ومن قبل ناشطين سياسيين وأصدقاء وأقارب السجناء البالغ عددهم 1600 سجين.