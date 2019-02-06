تفاصيل جديدة صادمة بتونس عن مدرسة قرآنية

بعد يومين من الكشف عن توقيف مسؤول مدرسة قرآنية بولاية سيدي بوزيد التونسية بتهمة إساءة معاملة 42 طفلا واستغلالهم، تكشف المزيد من التفاصيل المرعبة عما قاساه هؤلاء تحت نظام "سخرة إقطاعي".

وقالت هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص إن أطفال المدرسة التابعة لجمعية قرآنية بمدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد كانوا يبلسون عباءات أفغانية ولا يقوون على المشي وإن أحدهم تعرض لخلع بالكتف، بينما أثبتت فحوص طبية تعرض عدد منهم إلى الاغتصاب بالمدرسة التي وصفتها الهيئة بأنها "ثكنة تجنيد للجهاد".

وأفادت الهيئة الحكومية أن الأطفال أجبروا على تدريبات قاسية وتناول أكل متعفن والعمل حتى وقت متأخر من الليل، وضربوا من أجل القيام لصلاة الفجر.

وأشارت إلى أن الأطفال كان يجري التحضير لاستغلالهم و"لن نستبق التحقيقات. لكن هناك خطرا على هؤلاء الأشخاص وعلى البلاد".

وتضم الجمعية 42 طفلا من بينهم 33 أعمارهم تقل عن 15 عاما، وجميعهم منقطعون عن الدراسة، و22 منهم يعانون مشاكل صحية مثل أمراض القلب والجرب وسوء التغذية وانتشار القمل بجانب متاعب نفسية حادة.

وقالت رئيسة الهيئة روضة العبيدي إن هؤلاء الأطفال "تم تشغيلهم في كل شيء. الفلاحة والبناء والتنظيف".

وأفادت العبيدي بأنه في المقابل كان مدير المدرسة يعيش في رفاهية تامة وأبناؤه يدرسون في رياض أطفال عصرية.

وأوقفت السلطات صاحب المدرسة وزوجة له "على غير الصيغ القانونية" كما أوقفت أحد المتورطين في اغتصاب طفل من بين اثنين ثبت حتى الآن تعرضهما لاعتداءات جنسية متكررة.

كما أعلنت رئاسة الحكومة يوم الإثنين إقالة والي سيدي بوزيد ومعتمد مدينة الرقاب التابعة للولاية من مهامهما، في أعقاب الكشف عن فضيحة المدرسة.

وقال حسين الجربي المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد "القضية هزت الرأي العام بالنظر الى أنه كان حريا بمؤسسة تتخذ من القرآن اسما لها أن تنشر الأخلاق الحميدة وليس أن يتم داخلها الاعتداء على أطفال في حادثة تشابه فضائح عاشتها الكنيسة المسيحية".