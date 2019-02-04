 بنت القرضاوي تكمل 600 يوم بسجون السيسي
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بنت القرضاوي تكمل 600 يوم بسجون السيسي

علا القرضاوي وزوجها يقبعان في السجون المصرية منذ يونيو/حزيران 2017 (الجزيرة)
علا القرضاوي وزوجها يقبعان في السجون المصرية منذ يونيو/حزيران 2017 (الجزيرة)

جددت محكمة جنايات الجيزة أمس الأحد حبس علا بنت الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، 45 يوما للمرة الـ 13 ليكملا ستمئة يوم في الحبس الاحتياطي.

جاء ذلك في بيان لهيئة الدفاع عن علا وزوجها القيادي بحزب الوسط المعارض. وقد أوردت البيان حملة حقوقية إلكترونية تهتم بقضيتهما عبر صفحتها على فيسبوك.

وطالبت عائلة علا -وفق البيان ذاته- الحكومة المصرية بنقل ابنتهم إلى المستشفى وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لها والإفراج الفوري عنها دون شروط عنها وزوجها.

وفي يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات علا وحسام إثر اتهامهما بـالانتماء لجماعة أسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان) والتخطيط لتنفيذ "عمليات إرهابية" تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة. ومنذ ذلك الحين يجدد حبسهما بشكل دوري.

المصدر : وكالة الأناضول
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