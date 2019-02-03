مرصد: هجمة شرسة على الصحفيين بمصر

قال المرصد العربي لحرية الإعلام إن يناير/كانون الثاني المنصرم شهد هجمة حكومية شرسة على حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، منها إخفاءات قسرية وحبس إعلاميين.

وفي الشهر عينه شهدت حرية الصحافة هناك انتهاكات خطيرة عبر صدور حكم قضائي من دائرة جنايات استثنائية بحبس ستة إعلاميين ما بين خمسة و15 عاما في اتهامات تتعلق بالعمل الإعلامي والتعبير عن الرأي.

كما تم القبض على صحفيين جديدين في "رد عملي على ادعاءات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التي ادعت عدم وجود صحفيين سجناء" ليرتفع عدد الموقوفين خلف الأسوار إلى 91 صحفيا وصحفية بينهم اثنان رهن الاختفاء القسري.

وأشار المرصد إلى استمرار قرارات منع السفر بحق صحفيين وإعلاميين، وفرض الحظر على التغطية التي كان أبرزها إصدار تعليمات بمنع متابعة مقابلة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق مع قناة "سي بي أس" الأميركية.



وخلال الشهر الماضي، تواصلت المداهمات وإغلاق القنوات، وفق المرصد الذي سجل 46 انتهاكا تصدرها انتهاكات الحبس والاحتجاز وانتهاكات التدابير الاحترازية.