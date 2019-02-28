شخصيات سودانية: الطوارئ تهدر الحريات وتسلب الحقوق

أعلنت مجموعة من الشخصيات السودانية تعرف بـ "مجموعة السلام والإصلاح 52" رفضها الشديد لقرار فرض الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد.

وقالت، في بيان لها، إن حالة الطوارئ تهدر الحريات وتسلب المواطن حقوقه الدستورية المشروعة، وتعطل الحياة السياسية وتزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية، حسب البيان.



وطالبت المجموعة بالحفاظ على قومية الجيش، ودعت البرلمان إلى حماية الدستور.

وشدد المجموعة على أن الاستجابة لمطلب التغيير والانتقال الحقيقي هي الحل الوحيد الذي يجنب البلاد والعباد الانزلاق في طريق مجهول.



وفي وقت سابق قال عوض بن عوف النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع إن فرض حالة الطوارئ في البلاد لا يستهدف مواجهة المظاهرات الشعبية، بل التصدي للتهريب.

وبعد أول لقاء له مع الرئيس عمر البشير منذ توليه المنصب، قال عوض بن عوف إن "فرض حالة الطوارئ لا علاقة له بالمظاهرات، والمتظاهرون مواطنون"، مضيفا أن حالة الطوارئ معنية بمحاربة التهريب، وأي عمل يخل بتماسك الدولة، ولتحقيق الاستقرار في البلاد، على حد قوله.

وخرجت مظاهرة في جامعة الأحفاد للبنات في الخرطوم، جددت مطالب الحراك الشعبي بتنحي الرئيس البشير، ورددت الطالبات هتافات تنادي بتحقيق الحرية والسلام والعدالة.