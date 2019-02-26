رايتس ووتش: أين تسامح الإمارات من إيذاء مريضة بالسرطان؟

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإماراتية تسيء معاملة سجينة إماراتية مريضة بالسرطان. وقالت إن ما تعانيه ينسف الخطاب الإماراتي بشأن التسامح.

وأوضحت في بيان أن الإمارات تحرم المريضة علياء عبد النور من الرعاية الطبية الكافية، والمحاكمة العادلة، والاتصال المنتظم بعائلتها.

ونقلت المنظمة عن أفراد من أسرة علياء قولهم إن السلطات تكبل يديها وقدميها إلى سرير المستشفى طوال الوقت. كما أكدت علياء أن قوات الأمن أخضعتها لمعاملة مهينة.

من جهتها قالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن المعاناة القاسية والعبثية التي تعرضت لها علياء وعائلتها تنسف الخطاب الإماراتي بشأن التسامح.

وطالبت ويتسن قادة الإمارات بتحويل جهودهم من حملات العلاقات العامة إلى القضاء فعليا على الانتهاكات وإرساء سيادة القانون.

وكانت السلطات الإماراتية قد دانت علياء بالإرهاب عام 2017 في قضية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية.

وكانت قوات أمن الدولة قد اعتقلت علياء من منزل عائلتها في إمارة عجمان في 28 يوليو/تموز 2015.

وقد أخذتها قوات الأمن إلى مركز اعتقال سري واحتجزتها في غرفة باردة بلا نوافذ أو أضواء أو تهوية مناسبة. وقالت لأفراد عائلتها إنهم لم يزودوها بفراش أو بطانية لمدة 15 يوما متواصلة تقريبا، وعصبوا عينيها، ومنعوها من النوم أو الصلاة، وحددوا مواعيد دخولها الحمام.