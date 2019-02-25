محكمة بحرينية تؤيد حكما بسجن أقارب ناشط منفي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن جماعة حقوقية قولها إن المحكمة العليا في البحرين أيدت حكما بالسـجن ثلاث سنوات على ثلاثة من أقارب الناشط المنفي البارز سيد أحمد الوداعي.

وأضاف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، في بيان أن محكمة التمييز البحرينية رفضت استئناف الأقارب الثلاثة.



وصدر الحكم بحق صهر الوداعي، سيد نزار الوداعي، وابن خاله محمود مرزوق منصور ووالدة زوجته هاجر منصور حسن في ديسمبر/كانون الأول 2017 باتهامات تتعلق بالأمن.



وكانت11 منظمة حقوقية، ومنها هيومن رايتس ووتش، قد دعت السلطات البحرينية إلى الإفراج فورا عن أفراد أسرة الوداعي، وإسقاط الأحكام الصادرة فيهم، وجميع التهم التي يواجهونها، واصفة إياها بأنها "ملفّـقة".

وقالت المنظمات الحقوقية إن محاكمة أقارب الوداعي آخر محاولة لتخويفه وإسكات جهوده الحقوقية.