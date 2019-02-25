عمال الإغاثة يشكون اعتداءات مسؤولي محافظة نينوى

اتهمت منظمة حقوقية بارزة مسؤولين بمحافظة نينوى العراقية بمضايقة وتهديد واعتقال عاملين في مجال الإغاثة أو حتى اتهامهم بالإرهاب، مما يؤدى إلى تقويض عملهم.

وكشفت هيومن رايتس ووتش السلطات المحلية تجبر المنظمات على التوقف عن تقديم الخدمات للعائلات التي تتهمها السلطات بعلاقات مع تنظيم الدولة.



وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة إن عمال الإغاثة في الموصل وأجزاء أخرى من نينوى "يواجهون تهما لا أساس لها بانتمائهم لتنظيم الدولة، بل إنهم اعتقلوا".

وأضافت "يبدو أن اتهاماتهم بالانتماء للتنظيم محاولات مكشوفة لدفع بعض المنظمات إلى تحويل المساعدات لسلطات محلية فاسدة، أو التوقف عن تقديم المساعدة لبعض العائلات المحتاجة المتهمة بوجود أقارب لهم بالتنظيم".



وحثت المنظمة قوات الأمن العراقية على "إدراج المعلومات المتعلقة بحماية العاملين بالمجال الإنساني والمبادئ الإنسانية في مناهج التدريب، وأن تضع إجراءات تشغيلية موحدة للتحقيق ومعالجة حوادث الاستهداف أو التدخل بالعمل الإنساني".



وحثت الجهات المانحة -التي تمول العمليات الإنسانية في العراق- وشركاء التحالف، والقادة بالوكالات والمنظمات الإنسانية، على أن تثير حالات الاستهداف، وعلى التواصل مع مكتب رئيس الوزراء، والضغط على الحكومة لوضع حد للهجمات ومحاسبة المسؤولين.