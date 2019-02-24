 منظمات حقوقية: هذه آخر جهود البحرين لترويع الوداعي
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منظمات حقوقية: هذه آخر جهود البحرين لترويع الوداعي

دعت 11 منظمة حقوقية -بينها هيومن رايتس ووتش- السلطات البحرينية إلى الإفراج فورا عن المعارض سيد أحمد الوداعي وأفراد أسرته: هاجر منصور حسن ومحمود مرزوق منصور المعتقلين منذ عام 2017.

كما دعت إلى إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، وإسقاط جميع التهم الإضافية التي يواجهها نزار الوداعي، والتي وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها "ملفقة".

ومن المقرّر أن تصدر محكمة النقض البحرينية يوم غد الاثنين حكمها في الاستئناف ضد الحكم بالسجن ثلاث سنوات ضد الثلاثة.

وقالت المنظمات الحقوقية إن انتهاكات شابت العملية القضائية، حيث تعرض الوداعي للتعذيب والمضايقات القضائية، وجُرد من جنسيته، وهددته السلطات بسبب عمله الحقوقي في المملكة المتحدة.

وتعد محاكمة أقاربه -حسب تلك المنظمات- آخر محاولة لتخويفه وإسكات جهوده الحقوقية، داعية إلى إجراء تحقيق محايد وفعال ومستقل وإعلان النتائج على الملأ لضمان إمكانية محاسبة جميع المعنيين.

المصدر : الجزيرة
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