 إكسبو 2020 ملطخا بانتهاكات الإمارات
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إكسبو 2020 ملطخا بانتهاكات الإمارات

من احتفالات بدبي بعد إعلان استضافتها معرض إكسبو 2020 (الأوروبية)
من احتفالات بدبي بعد إعلان استضافتها معرض إكسبو 2020 (الأوروبية)

أطلق ناشطون بمنظمات حقوقية دولية موقعا إلكترونيا يبرز انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات بمناسبة استضافتها معرض "إكسبو الدولي 2020".

وقد وضع الموقع على رابط بموقع إكسبو الدولي وهو يعرض معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الإمارات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويضم الموقع ورابطه https://dubaiexpo2020.com/ صورا تفاعلية لاعتقال عشرات المدونين والمعارضين في الإمارات.

كما يضم زوايا مختلفة عن دعم الإمارات للإرهاب وانتهاك حقوق المرأة، والعبودية، وغسل الأموال، وما ترتكبه الإمارات من انتهاكات في الحرب التي تخوضها مع السعودية في اليمن، فضلا عن رعايتها لتجارة العبودية في ليبيا.

وقالت الباحثة في معهد باريس الفرانكفوني للحريات لوري ميشيل إن الموقع يمثل رسالة احتجاج على الصمت الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وأضافت أنه يتيح لكل من يريد المشاركة في معرض إكسبو 2020 أن يطلع على الجانب المظلم من ممارسات الإمارات القاسية بحق الناشطين والمرأة والأكاديميين.

المصدر : الجزيرة
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