تشكيك أممي بعدالة محاكمة قادة معارضة بالبحرين

شكّك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما إذا كان ثلاثة من قادة المعارضة البحرينية قد حظوا بمحاكمة عادلة، وذلك بعد تأييد المحكمة العليا هذا الأسبوع الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس لحساب قطر.

وقالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -في تعليق عبر البريد الإلكتروني- إن "هناك قلقا عميقا من صدور الإدانات بسبب معارضتهم لحكومة البحرين وسياساتها".

وأضافت أن هناك أيضا "شكوكا قوية فيما إذا كانت إجراءات المحكمة قد احترمت حق الحصول على محاكمة عادلة".

وصدر حكم بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة المحظورة حاليا والشيخ حسن سلطان وعلي الأسود العضوين بالجمعية نفسها في نوفمبر/تشرين الثاني مما ألغى حكما سابقا بتبرئتهم.

ويقضي سلمان بالفعل فترة عقوبة مدتها أربع سنوات للتحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية بعد اعتقاله عام 2015. ويحاكم سلطان والأسود غيابيا.

وحظرت السلطات البحرينية جمعية الوفاق منذ احتجاجات 2011، ويقضي أغلب قيادات الجمعية أحكاما بالسجن أو غادروا البلاد.

يشار إلى أن البحرين والسعودية والإمارات ومصر فرضت حصارا على قطر منذ يونيو/حزيران 2017، شملت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط النقل واتهمتها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.