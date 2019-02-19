قصص ضحايا حصار قطر في جلسة علنية للبرلمان الأوروبي

عماد مراد-الدوحة

الإمارات و بالكاد استطاعت القطرية وفاء اليزيدي أن تحبس دموعها وهي تحكي بتأثر كبير معاناتها لأول مرة أمام نواب البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، بعدما خصص جلسة علنية للاستماع لشهادات حية قدمها عدد من متضرري الحصار المفروض على دولة قطر من كل من السعودية البحرين بالإضافة إلى مصر منذ نحو عشرين شهرا.

فوفاء المطلقة من بحريني كانت تعيش مع أبنائها قبل الحصار حياة هادئة، لم تكن هناك أي فروقات أو حواجز على أساس الجنسية فالكل متساوون، حتى أتى يوم 5 يونيو/حزيران 2017 ليقلب حياتها رأسا على عقب، فبات أبناؤها مطالبين بمغادرة قطر في غضون أيام، وبعدما اختاروا البقاء وعدم العودة إلى البحرين حاصرتهم المشكلات من كل جانب.

وفاء روت للنواب أن حياة أسرتها بأكملها تحولت إلى جحيم، فلم يعد بإمكان أبنائها الحديث مع ذويهم في البحرين، وباتت كل قنوات التواصل ممنوعة، كما امتنع أقاربهم وأصدقاؤهم عن التواصل معهم خشية العقاب الذي فرضته دول الحصار عبر قوانين تمنع التعاطف مع القطريين، ولو داخل الأسرة الواحدة.

ووجهت وفاء نداء -في كلمتها التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- لكل البرلمانيين الأوروبيين بضرورة التدخل لرفع الظلم الذي فرض على كل العائلات المشتركة في دول الحصار، وضرورة أن يتجنب السياسيون وضع معاناة الإنسان ضمن خلافاتهم السياسية، موضحة أن ما تتعرض له منطقة الخليج حاليا سابقة لم تحدث من قبل.

معاناة متكررة

معاناة وفاء اليزيدي مع الحصار لم تختلف كثيرا عما تعرضت له الطالبة القطرية جواهر محمد المير بعد طردها من فرع جامعة السوربون في أبو ظبي رغم تفوقها الدراسي، بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر.

فجواهر التي كانت تحلم دوما بالوقوف أمام البرلمان الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وجدت نفسها قد حققت حلمها، ولكن ليس للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وإنما للدفاع عن حقها في التعليم الذي هو أبسط الحقوق الإنسانية.

وتروي جواهر أنها التحقت بجامعة السوربون في أبو ظبي بعدما اختارت بيئة تشبه مجتمعها إلى حد كبير، وبعد فترة من الدراسة جاء الحصار لتمنعها إدارة الجامعة من استكمال دراستها في الإمارات.

جواهر لا تجد مبررا لما حدث معها، وتعتبر أنه من الجميل أن تفتح الإمارات جامعة السوربون ومتحف اللوفر بأبو ظبي، لكن الأهم أن تجلب القيم الحضارية التي تحملها تلك المؤسسات الراقية، لأن السوربون ومتحف اللوفر معلمان ثقافيان فلا ينبغي الاكتفاء بنقل اسميهما، وإنما الأهم هو نقل ما تمثله من قيم.