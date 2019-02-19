استمع لشهادات ذوي الضحايا.. الاتحاد الأوروبي يدعم ناشطي السعودية

قال رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري: إن البرلمان سيواصل دعم ناشطي حقوق الإنسان المعتقلين في السعودية، والمواقف الشجاعة التي صدرت عنهم.

وجاء كلام بانزيري أثناء جلسة لتبادل وجهات النظر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية.

وقدم عدد من ذوي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان شهاداتهم خلال الجلسة، ومن بينهم علياء الهذلول شقيقة الناشطة المعتقلة في السعودية لجين الهذلول، وخديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وفي شهادتها، قالت خديجة جنكيز إنها تتحدث اليوم لا بصفتها باحثة وإنما "كضحية حقيقية، حيث كنت أتهيأ قبل أشهر للمستقبل وأن أتزوج وأبدأ حياة عائلية جديدة.. كنا نخطط لحياتنا سوية لكن القدر لم يسمح لنا بالمضي في ذلك الاتجاه".

وأضافت أن حياتها تغيرت رأسا على عقب منذ ذلك الصباح الذي رافقت فيه خطيبها إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث تم إخفاؤه وقتله.

وأعربت عن أسفها لأن الولايات المتحدة والقوى الكبرى -بسبب مصالح مالية- لم تتحمل المسؤولية لإدانة الجريمة التي وقع ذلك اليوم.

وقالت خديجة إنها ستكون وصمة عار إذا لم تتم الاستجابة والرد على مقتل خاشقجي، ويجب تقديم المسؤولين عن الجريمة البشعة إلى العدالة.