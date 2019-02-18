روحاني يتدخل بعد الضجة.. التعذيب يثير غضب الإيرانيين

تتفاعل قضية ناشطيْن إيرانيين من منطقة الأهواز ذات الغالبية العربية بعد ادعائهما الخضوع للتعذيب وسوء المعاملة خصوصا بعد أن دخل الرئيس حسن روحاني على الخط ودعا للتحقيق، وفي خضم حملات تضامن واسعة.

ففي أوائل يناير/كانون الثاني الماضي نشر الناشط العمالي إسماعيل بخشي رسالة على إنستغرام قال فيها إنه تعرض للتعذيب في السجن، واجتذب بذلك تأييد عشرات الآلاف من الإيرانيين على الإنترنت.



كما تحدى بخشي -الذي يقول إنه مازال يتألم- وزير المخابرات وهو من رجال الدين أن يشارك في نقاش عام عن المبرر الديني للتعذيب. وأواخر الشهر الماضي أعادت السلطات اعتقاله.



كذلك أعيد اعتقال زبيدة قليان الصحفية -التي تغطي القضايا العمالية في منطقة الأهواز- اليوم نفسه بعد أن قالت على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تعرضت لإساءات في السجن.



ودفعت ادعاءات بخشي -والضجة التي أعقبتها على وسائل التواصل- روحاني إلى الدعوة لإجراء تحقيق، والتقى وزير المخابرات فيما بعد مع لجنة برلمانية لبحث المسألة، فيما يعد مثالا نادرا على دفع كبار المسؤولين للتحرك بفعل استياء شعبي على الإنترنت.



وقال مستخدم باسم أتيش على تويتر في 11 فبراير/شباط "يجب أن تظل كل جملة ووصف للتعذيب من فم زبيدة وبخشي في الذاكرة وألا يطويها النسيان لأنهما الآن وحدهما مع الجلادين تحت ضغط وبلا حول ولا قوة. دعونا لا ننسى".



وقال المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي الشهر الماضي -دون ذكر اسم بخشي- إن إطلاق ادعاءات بالتعذيب على الإنترنت يعد جريمة.

المنظمة وثقت العام الماضي اعتقال أكثر من سبعة آلاف دون وجه حق ( الجزيرة)

حملة تضييق

وتأتي تعليقاته في أعقاب ضغوط متنامية من جانب مسؤولين لإغلاق إنستغرام الذي يبلغ عدد مستخدميه نحو 24 مليونا في إيران. والعام الماضي أغلقت السلطات تطبيق تلغرام للتراسل الذي بلغ عدد مستخدميه حوالي أربعين مليونا وذلك استنادا لدواع أمنية.



ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن دولت أبادي قوله "اليوم ترون في الفضاء السيبراني أن الوضع في البلد يمكن أن يتداعى بنشر فيلم أو كذبة أو شائعة".



وأضاف "شهدتم الأيام الأخيرة أنهم نشروا شائعة وأعلنوا اغتصابا أو زعموا انتحارا بل إنكم شهدتم مؤخرا مزاعم عن حدوث تعذيب وكل القوى في البلد تستدرج إليه. اليوم تحول الفضاء السيبراني إلى منصة عريضة جدا لارتكاب الجرائم".



ويمثل القبض على بخشي وقليان جزءا من حملة تضييق في الأهواز حيث يتركز المواطنون من ذوي الأصول العربية. واعتقلت السلطات الأسابيع الأخيرة مئات الناشطين المطالبين بحقوق للعمال والأقليات وهما من أكثر القضايا إثارة للخلاف.



وتقول الأقلية العربية في جنوب غرب البلاد منذ فترة طويلة إنها تواجه تمييزا من الحكومة المركزية. ومن حين لآخر يتحول الشعور بالإحباط إلى العنف.

وقالت منصورة ميلز الباحثة بالشأن الإيراني في منظمة العفو (أمنستي) "الوضع العام فيما يتعلق بحقوق الإنسان في إيران بدأ يصل نقطة الأزمة. فهذه الموجة من الاعتقالات لعرب الأهواز جزء واحد من حملة تشنها السلطات منذ عام لسحق المعارضة بالكامل".



وقامت أمنستي بتوثيق القبض العام الماضي على أكثر من سبعة آلاف "من المحتجين والطلبة والصحفيين والناشطين البيئيين والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك محامون وناشطون بمجال حقوق المرأة وناشطو حقوق الأقليات ونقابيون".