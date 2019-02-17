 اعتقال صحفي طالب بوقف "العهدة الخامسة" لبوتفليقة
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اعتقال صحفي طالب بوقف "العهدة الخامسة" لبوتفليقة

إبراهيم لعلامي قال إنه لن يرتاح "حتى تتوقف مهزلة" الولاية الجديدة لبوتفليقة (مواقع التواصل الاجتماعي)
إبراهيم لعلامي قال إنه لن يرتاح "حتى تتوقف مهزلة" الولاية الجديدة لبوتفليقة (مواقع التواصل الاجتماعي)

فاطمة حمدي-الجزائر

أطلقت السلطات الجزائرية سراح المدون إبراهيم لعلامي بعد اعتقاله لتقديمه نداء للجزائريين وأهل منطقته "برج بوعريريج" (300 كلم شرق العاصمة) للخروج إلى الشارع سلميا للمطالبة بوقف "العهدة الخامسة" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال لعلامي في الفيديو الذي نشره إنه لن يرتاح "حتى تتوقف مهزلة" الولاية الجديدة للرئيس بوتفليقة.

وطلب الناشط من المشاركين في المسيرات التي يدعو إليها التحلي بالحكمة والتمسك بمبدأ السلمية في التعبير عن الرأي "مهما حاولوا تخويفنا بتكرار سيناريو العشرية السوداء".

وجاء إطلاق سراح لعلامي وسط ضغط كبير من ناشطين وصحفيين ومحامين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد إطلاق سراحه قال المدون "نحن نريدها سلمية وما زلنا على العهد باقين، ولا للعهدة الخامسة".

المصدر : الجزيرة
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