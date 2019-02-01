بتهم الإرهاب والأخبار الكاذبة.. السجن بمصر لـ28 بينهم إعلاميون

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر الخميس بسجن 28 شخصا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج، مددا تراوحت بين خمسة أعوام و15 عاما، وذلك بعدما وجهت لهم النيابة العامة تهما من بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والعمل على زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

ومن بين المحكوم عليهم غيابيا شقيق الإعلامي المصري أحمد شوبير، والذي أدين بالسجن المشدد 15 عاما إلى جانب أربعة آخرين، كما قضت جنايات الجيزة بالسجن خمس سنوات على 21 شخصا (9 حضوريا و12 غيابيا)، بينهم الممثل هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب.

والحكم الصادر أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض في غضون ستين يوما من صدور حيثيات الحكم بالنسبة إلى المتهمين حضوريا، وأما المتهمون غيابيا فتعاد إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم وفق القوانين المصرية.

وقد نفى المتهمون صحة المنسوب إليهم من تهم، والتي تضم أيضا الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتحريض على مؤسسات الدولة.