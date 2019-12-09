قال محام مصري بارز إن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية (معارض) عبد المنعم أبو الفتوح.

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي أن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) قررت اليوم إخلاء سبيل القصاص بعد 22 شهرا من حبسه احتياطيا"، دون تفاصيل.

وفي فبراير/شباط 2018 ألقت قوات الأمن المصرية القبض على القصاص أحد أبرز شباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة العام الماضي، التي فاز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ومنذ توقيفه تصدر النيابة قرارات بحبسه احتياطيا بتهم نفى صحتها بينها "نشر شائعات والانضمام لجماعة على خلاف القانون".

وحزب مصر القوية يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، المحبوس حاليا منذ منتصف فبراير/ شباط 2018 على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة) ونشر أخبار كاذبة". وحزب مصر القوية يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، المحبوس حاليا منذ منتصف فبراير/ شباط 2018 على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة) ونشر أخبار كاذبة".

ويعد أبو الفتوح أحد أبرز السياسيين في مصر، وتم توقيفه أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين قبل أن ينفصل عنها ويخوض انتخابات رئاسة مصر مستقلا عام 2012.